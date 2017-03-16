慈護宮合作壽山巖　送榮總候診椅

慈護宮人員與院方合影。（葉臻攝）

桃園慈護宮與龜山壽山巖觀音寺，今天捐贈60組共240張候診座椅給台北榮民總醫院桃園分院，比照桃園機場候機室的規格和人體工學，給來看病的長輩最好的待遇。

台北榮民總醫院桃園分院院長王德芳表示，院內的候診椅有5年以上的歷史，不但硬、難坐，還沒有扶手，「來我們醫院的長輩有一半以上超過65歲」，慈護宮與壽山巖得知椅子不堪使用後，二話不說就同意捐贈，令人感動，且醫院服務對象以榮民和低收入戶最多，慈護宮與壽山巖過去還曾捐贈300多萬，協助增修緩和安寧病房，「幫助我們醫院，就是用間接的方式照顧這些弱勢病患」。

「政府做不到的，我們做」，慈護宮主任委員吳正宗說，這次捐贈的椅子弧度符合人體工學，且兩側有扶手，能讓長輩好站、好扶不會跌倒，材質也容易擦拭保養，替院方在推動高齡友善就醫環境的基本設備上加分。

(中時)