成功推動水產種苗繁殖場業務轉型 澎湖縣農漁局榮獲績優團隊獎

為促進澎湖縣沿岸漁業的永續經營，澎湖縣政府農漁局積極推動種苗繁殖場業務轉型，由原以生產大量魚貝介苗放流及紫菜種苗培育，轉以海洋棲地復育及環境教育為主，種苗放流為輔，近來成效卓著，獲頒縣府激勵員工士氣方案—105年下半年績優團隊獎。

澎湖縣種苗繁殖場成立於民國77年，於94年至102年間完成三期硬體擴充工程，跨出轉型的第一步。配合棲地復育重於水產生物放流的漁業政策，農漁局近年來已在風櫃蛇頭山附近海域投放珊瑚移殖礁，同時並進行石珊瑚的種植與種苗的培育，以利後續移植至適合的海域，期打造數個人工珊瑚海洋公園，創造生態觀光產值。

在進行海域棲地再造後，農漁局輔以經濟性水產種苗培育與放流，目前已具備培育多樣魚苗、甲殼類、貝類、海膽苗及藻類等量產技術，105年計放流優良種苗黃鍚鯛等15種，746萬餘尾（粒、隻），並提供紫菜種苗2萬5,000粒予白沙鄉公所放養。另成功研發水晶鳳凰螺2至4公分稚螺一批，此種螺類目前市價每公斤450元（平均每顆30元），因目前尚無人工養殖，未來將以此為基礎探討民間養殖及海域流放之可行性。

此外，為使資源保育的觀念向下紮根並發展本縣生態旅遊，農漁局特於種苗繁殖場設立海洋生態教育展示區，提供各級學校校外教學使用，並開放民眾參觀，去年計辦理預約導覽場次163場，參觀人數達1萬2,233人。另以漁村社區為起點，辦理漁村生態旅遊及休閒漁業體驗相關推廣活動計9場次（參與人數約450人）。

在業務創新及加值服務方面，農漁局公告販售紫菜種苗及魚卵給予養殖業者，並免費提供餌料生物接種服務及技術輔導，持續進行經濟性大型藻類(如海葡萄、麒麟菜、菩提藻等)人工養殖試驗，分送蓋斑鬥魚預防登革熱等，以增加漁民收益。

轉型後的種苗繁殖場，除了著重於澎湖縣沿近海域之棲地復育及輔以水產種苗放流，更肩負研發新興物種及推廣環境教育的重責大任，期喚起民眾的支持與力量，共同維護海洋資源的永續發展。

(中時)