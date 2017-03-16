農村趣味鴿笭賽　26日太子國中開賽

中斷已久的鹽水後宅與義稠對抗賽，在相隔11年後，將重啟對抗，目前雙方逐漸展開私笭熱身賽。（萬于甄攝）

台南雖禽流感仍有零星疫情，不過一年一度的鴿笭賽26日依舊正常起跑，今年鴿笭賽由市府文化局統整，目前約有23個部落參與，私笭熱身賽近期也逐漸開打。文化局為推廣鴿笭，26日將在太子國中舉辦開幕活動，讓更多民眾了解鴿笭的文化。

鴿笭活動是農村鄉間常見的休閒活動，兼具趣味、聯誼及保育三種性質，台南市政府在2015年將其列入市定民俗，去年笭鴿的狀況受到忽冷忽熱的氣候影響，今年大家全力備戰，初估約有23個聚落，將分成22組對抗。

其中，在2006年停止對抗的鹽水後宅與義稠部落，中斷11年，今年決定重啟對抗，目前雙方已展開私笭熱身賽，因此，民眾近期若清晨行經鹽水、新營、學甲田間，就會看見一群人追著笭鴿的畫面，相當有趣。

文化局表示，許多鴿主會先進行私笭熱身賽，不僅可讓笭鴿暖身，也可藉此從中篩選出強壯的公笭，進行最後的鴿笭賽。鴿笭賽主要讓鴿子從隔壁鄉里背回竹製鴿笭，鴿主拋放鴿子後，只要飛越雙方約定的中線，就算成功。

文化局指出，賽鴿揹笭拚氣魄，就是拚一股不認輸的豪爽，也添增社區團結氛圍和向心力，今年預計26日會在太子國中舉辦開幕活動，並邀請太子國中陶笛隊、電音三太子、風火輪、戰鼓隊等演出，屆時也有鴿笭製作示範、文物等特展，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時)