農村趣味鴿笭賽 26日太子國中開賽
台南雖禽流感仍有零星疫情，不過一年一度的鴿笭賽26日依舊正常起跑，今年鴿笭賽由市府文化局統整，目前約有23個部落參與，私笭熱身賽近期也逐漸開打。文化局為推廣鴿笭，26日將在太子國中舉辦開幕活動，讓更多民眾了解鴿笭的文化。
鴿笭活動是農村鄉間常見的休閒活動，兼具趣味、聯誼及保育三種性質，台南市政府在2015年將其列入市定民俗，去年笭鴿的狀況受到忽冷忽熱的氣候影響，今年大家全力備戰，初估約有23個聚落，將分成22組對抗。
其中，在2006年停止對抗的鹽水後宅與義稠部落，中斷11年，今年決定重啟對抗，目前雙方已展開私笭熱身賽，因此，民眾近期若清晨行經鹽水、新營、學甲田間，就會看見一群人追著笭鴿的畫面，相當有趣。
文化局表示，許多鴿主會先進行私笭熱身賽，不僅可讓笭鴿暖身，也可藉此從中篩選出強壯的公笭，進行最後的鴿笭賽。鴿笭賽主要讓鴿子從隔壁鄉里背回竹製鴿笭，鴿主拋放鴿子後，只要飛越雙方約定的中線，就算成功。
文化局指出，賽鴿揹笭拚氣魄，就是拚一股不認輸的豪爽，也添增社區團結氛圍和向心力，今年預計26日會在太子國中舉辦開幕活動，並邀請太子國中陶笛隊、電音三太子、風火輪、戰鼓隊等演出，屆時也有鴿笭製作示範、文物等特展，歡迎民眾共襄盛舉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。