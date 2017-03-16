澎湖縣105年十大易肇事路段(口)，警察局主動邀集各路權主管單位會勘

我要評比

澎湖縣警察局調查分析，去(105)年度澎湖縣交通事故前十大易肇事路段縣道204線西文段連續三年位居第一、二位，且交通事故件數都比第三名要高出甚多，其中又以縣道204線極深水族館旁岔路口發生8件為最多，縣道204線地方法院及忠義葬儀社旁岔路口各發生7件次之，另9處分別為縣道203線西文段、安宅段、許家段及縣道204線光華段、隘門段、興仁段、石泉段及縣道202線東衛段、成功段，提醒駕駛人行經這些路段(口)應該提高注意、小心駕駛。

為有效降低交通事故發生率，澎湖縣警察局主動於日前邀集各路權主管機關及相關權責單位完成澎湖縣105年十大易肇事路段(口)會勘，共研提25項交通工程改善措施，將分別由各權責單位儘速辦理改善，以提昇各路段之行車安全。

根據統計，澎湖縣105年十大易肇事路段（口）計發生191件交通事故，佔總發生數1,169件之16.3％，分析肇事原因，其中以未注意車前狀況61件為最多、未依規定讓車35件次之、未保持安全距離26件再次之，另轉彎不當、未保持安全間隔等亦為主要肇事因素，顯示用路人開車時未能保持專注且路權觀念不足，亦未能確實遵守相關交通規則。

澎湖縣警察局強調交通執法、宣導並重原則，未來應朝結合交通3E政策：交通教育、交通工程及路權執法等3大面向，鼓勵民眾一起參與、關懷交通並特別呼籲駕駛朋友，行車多禮讓，行經岔路口時，應遵守號誌指示行駛，於無號誌之路口，則應遵守「停」、「讓」規定，停車觀察路口動態並減速慢行，才是安全的駕駛習慣。

此外，對於兒童、青少年應灌輸正確的交通安全觀念，高齡者步行外出，應穿著顏色較為鮮明或具反光材質之服裝，騎乘機車應配戴安全帽，駕車時駕駛人及乘客應養成正確繫安全帶之良好習慣及觀念並遵守交通規則、酒後不開車、開車不喝酒、注意行車安全。

未來警察局將加強宣導及取締作為，期能根除民眾僥倖心態，灌輸民眾正確駕駛習慣並遵守交通規則，以有效降低交通事故，保障大多數守法用路人的行車安全，讓所有鄉親都能「快快樂樂出門，平平安安返家」。

(中時)