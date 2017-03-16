柯震東驚爆追隨好友王大陸 掰了恩人柴智屏

柴智屏證實柯震東將另組工作室。(本報系資料照)

繼王大陸脫離經紀公司群星瑞智後，好友柯震東今(16日)也傳出不與一手捧紅他的柴智屏續約，結束跟群星瑞智8年合作關係，對此，柴智屏剛剛也向媒體證實柯震東出走一事，但強調與王大陸情況完全不同。

柯震東當年憑著演出電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，之後又赴陸拍攝電影《小時代》系列，讓聲勢達到高點，未料卻在當紅時刻，爆出呼麻醜聞，當時經紀人柴智屏不離不棄相挺，至今仍令人印象深刻。

據《自由時報》報導，柴智屏今日證實柯震東將不許群星瑞智續約，選擇另組工作室，但她也強調柯震東狀況與王大陸那時對簿公堂的情況不同，稱這是雙方的新開始，未來還會再合作。而柯震東爸爸也稱，小孩子有自己想法，他與柴姐都支持。

(中時電子報)