大亨小三師妹5月嫁豪門 尪被爆離婚不滿一年
香港模特兒歐家裕（Joe）是混血名模Mandy Lieu的師妹，近來鮮少露面的她今(20日)被港媒爆料找到金龜婿，和百億身價航運業太子爺Jacky Lam密戀，兩人5月將婚，但Jacky被爆去年才離婚，恢復單身未滿一年又將再踏上紅毯，只能說緣分來了擋都擋不住。
有別於Mandy Lieu替澳門娛樂大亨周焯華集滿「好」字，近日卻傳出大亨與正宮復合的窘況，據香港《蘋果日報》報導，Mandy師妹歐家裕則被爆有望被豪門太子爺娶進門、給名分，隨後歐家裕也在電訪中證實，說：「其實沒心理準備公開，但這些都是開心的事。」
報導指出，Jacky Lam前年和交往4年的張詩敏（Jessie）結婚，去年因個性不合閃離，Jacky之後戀上歐家裕，又動了成家念頭，男方家長也很滿意新媳婦，日前求婚成功，5月將舉行婚宴，至於嫁進豪門後會不會退出演藝圈？歐家裕說：「雖然想當少奶奶，但不會放棄工作。」
(中時電子報)
關鍵字：Mandy Lieu
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