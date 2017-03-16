台南「波麗士天使」專案 助少女返校上學

小青因父母工作忙碌，缺少家庭陪伴，讓其沉迷在網路遊戲世界，常常翹課，所幸在台南波麗士天使專案下，終於讓小青返校正常上學。（萬于甄翻攝）

新營一名國一少女小青，因父母工作忙碌，童年缺少家庭陪伴，讓其沉迷網路遊戲世界，常常翹課，最後學校老師及父母都拿她沒辦法。南市警局少年警察隊得知後，出動波麗士天使，在員警積極的訪視關懷下，終於讓小青返校正常上學，小青父母也相當感謝警方的幫忙。

警方指出，小青的爸爸是一名送行者，平時工作相當忙碌，較少陪伴在小青身旁，為彌補她，爸爸對小青寵愛有加，一遇到不如意的事情，就不願意上學，就算爸爸嚴厲糾正小青，最終仍拗不過自己女兒的意思，因此讓小青求學之路斷斷續續。

後來，小青沉迷在網路遊戲世界，讓輟學情況益發嚴重，每天玩遊戲到半夜才睡，也讓她個性極度內向且懼怕陌生人。學校曾尋求民間及公家機關協助，但是小青總是表面上答應，不久後就故態復萌。

就在學校師長及小青的父母快要失去希望的時候，得知南市警局少年警察隊創立「波麗士天使」專案，少年警察隊也立刻出動員警及志工，長期訪視、關懷小青的身心靈，終於讓小青回到學校正常上學，小青的父母也相當感謝，直呼警方不僅拯救小青，也拯救幾近破碎的家。

南市警局長黃宗仁表示，「波麗士天使」專案就是盡力拯救迷途少年，目前台南有1000多位志工，視個案出動志工處置關懷、陪伴，有些少年僅是一念之差，或許是環境誘使，但只要能夠給予關懷、陪伴，就有走回正軌的機會。

(中時)