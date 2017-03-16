新營農會職員機靈報警 為男子保住60萬

台南一名62歲的養雞場退休工人日前接獲詐騙集團電話，遭佯稱檢察官的男子騙走58萬元後，14日再度受騙，原又要匯款60萬元給詐騙集團，所幸新營農會職員機靈打電話報警，成功阻止一起詐騙案。

新營警分局太宮派出所指出，62歲的養雞場退休男子，日前接獲詐騙集團自稱醫院的櫃檯，謊稱其代辦醫療補助申請，證件遭詐領保險金，讓其匯款58萬後，詐騙集團14日再度用相同手法，要求他再匯60萬元。

男子原就要把60萬元匯出去，但新營農會職員發覺有異，趕緊通知警方。男子一度不相信自己遭詐騙的說法，堅持要匯款，警方苦口勸說將近1小時之久，男子才接受自己遭詐騙，並對員警及農會行員不厭其煩的解釋，相當感謝。

(中時)