毒販遭攔查棄車逃跑 遭飛毛腿警員輕鬆逮人
屏東32歲吳姓男子持毒騎車還不戴安全帽，被警方攔下後深怕毒品露餡，竟還棄車跑給警察追，不料遇上素有「飛毛腿」之稱、100公尺跑12秒的警員簡孝賢，不久後即遭逮獲，且還被起出1包海洛因，訊後依毒品罪嫌移送法辦。
潮州警分局指出，吳嫌有毒品前科，日前騎車時因沒有戴安全帽，被正在執行巡邏勤務的中山路所警員簡孝賢、陳子吉撞見，不料當2警要上前攔人時，吳嫌竟心虛地立即騎車迴轉逃逸，警方見狀後也馬上騎車追上，不料到巷弄後吳嫌竟棄車拔腿就跑。
但吳嫌跑不到100公尺，即遭飛毛腿警員逮獲。簡孝賢看到吳嫌逃走，立即衝上去捉人，2人約跑100公尺後，簡員輕而易舉一把抓住吳嫌，而吳嫌則是氣喘吁吁地無法抵抗，甚至還一度沒辦法回覆簡員問話，隨後還在身上被起獲1包海洛因。
立下大功的簡員是瑪家鄉排灣族人，警專31期畢業，在校時就以飛毛腿著稱，校運會跑步比賽總是包辦第一名，他說，當下沒想太多，就是做一個警察應該要做的事情而已。而吳嫌遭逮後，則是抱怨警察跑太快，害他被逮。
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(中時)
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