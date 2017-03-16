逾200名獨老前往光復糖廠郊遊 進行戶外寫生

華山基金會帶領長者外出寫生。（楊漢聲翻攝）

林阿嬤以神來之筆畫出司晨金雞。（楊漢聲翻攝）

「老人到不了的是遠方，遊子回不去的是故鄉」，道盡獨居長輩的落寞現況。華山基金會為讓花蓮縣長者感到溫暖，16日帶領200多位阿公、阿嬤前進光復糖廠郊遊，並進行戶外寫生活動，讓他們重拾歡顏。

華山基金會一年一度的春郊活動於今日上午10點，由花蓮各鄉鎮發車，200餘位獨居老人分乘5輛大型遊覽車，前往著名的光復糖廠春季踏青。園區復古的日式建築，宛若時光隧道，讓不少置身其中的長輩，勾勒回憶起他們的那些年。

場安排長輩動手繪畫活動，熱愛繪畫、家住瑞穗鄉的85歲的林銀妹阿嬤，難掩對踏青活動的繪畫寫生的期待。自去年車禍後，手腕無法施力;復原期間，阿嬤總是拿出先前畫作與華山站長分享創作的故事。現在手臂已痊癒，阿嬤迫不及待參加活動重拾畫筆，她說：「我一個人沒辦法出門，有人帶我出去踏青畫畫，那真是最快樂的事了。」

基金會也歡迎在地鄉親加入志工行列，並呼籲大眾以行動支持華山基金會關懷三失長輩的理念，定期定額支持「愛老人」每月送愛到家的服務。

(中時)