替代役深入偏鄉 助力巡迴醫療

替代役黃浩鈞深入偏鄉，幫忙巡迴醫療。（楊漢聲翻攝）

花蓮縣衛生局為讓醫療替代役男深度了解偏鄉村落的醫療需求，安排至萬榮鄉、卓溪鄉及秀林鄉衛生所見習。這些大男生跟隨前輩，深入21個村落巡迴醫療，零距離接觸民眾，看見偏鄉的醫療欠缺，也感受鄉間躍然的活力，引燃他們熱血的史懷哲情懷。

參與巡迴醫療的替代役黃浩鈞對見習服務深有所感，他表示，跟隨卓溪鄉衛生所主任陳志偉看診的過程中，村落中務農住民即使勞累也是仔細聆聽著用藥指導；外出工作、偶爾回村落休息的大人們，則帶著小朋友來打預防針等，這是在傳統醫學院校和醫療院所中看不到的生活脈絡，卻是偏鄉居民的真實寫照，彌足珍貴。

他說，巡迴醫療過程中，接觸到村里部落蘊含的活力，也發現在地鄉親的醫療需求，希望役期結束後開始的醫事生涯，能以此全面的視野看見並提供最合適的在地醫療服務。

(中時)