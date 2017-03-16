成功國小安置地 南市：以學生受教權影響最小為考量

成功國小校舍改建為「新十大旗艦計畫-赤崁文化園區改造工程」一部份，106年進行規畫設計階段、107年施工，成功國小配合文化局施工，校舍一次全部拆除，300多名師生預計明年中安置他校，首選進學國小家長強烈反彈，教育局強調，安置地點將以雙方學生受教權影響最小為考量。

教育局指出，目前正進行成功國小安置可行性評估作業，其中，借用鄰近學校空間為選項之一。不過，因0206地震造成台南市校舍受損嚴重，教育局積極向中央爭取近30億元的經費進行校舍整建，分3年將有近200棟校舍進行重建及耐震補強工程，目前已進入規劃設計階段，預計106至108年陸續施工，導致成功國小周邊部分學校無法納入選擇安置地點。

教育局初步已針對鄰近學校校舍及整建狀況完成清查，其他空間安置方案也將一併分析，會依各種方案的優缺點進行綜合考量。目前成功國小有普通班13班、資優班4班、幼兒園3班，是否將不同特性班級安置於鄰近適當地點亦為評估方向。

再者，家長或有轉校就學考量，未來不會有成功國小20班級數同在一學校內作安置之情況，會以保障學童學習權益為優先，將不利因素降至最低，並隨時與成功國小家長及安置學校保持密切聯繫，避免家長因資訊不完全產生誤解。

(中時)