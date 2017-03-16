300獨老四重溪泡腳 華山春遊好溫馨
「庄腳人頭一次泡腳啦。」華山基金會今天舉辦春季踏青郊遊活動，邀請300名獨老長輩到四重溪享受泡腳樂趣，人生首次見到泡腳池的88歲黃姓阿嬤露出驚訝表情，興奮地直說好舒服，82歲鄭姓阿嬤則說，前一晚早已期待到睡不著。
黃阿嬤一邊泡腳、一邊開心地說，自己是鄉下人，每天為顧三餐努力工作，根本就沒有閒情逸致旅遊，就算兒女長大後也沒有機會到處遊玩，現在自己1個人住，除了華山有辦活動之外，大多都守在家中不外出，所以很珍惜每一次的活動機會。
鄭阿嬤則說，因為自己患有多重慢性疾病，行動不變下很難出遊，不過就算要仰賴輔具，也要跟著華山出去玩，因為這是「好朋友」見面的唯一機會，所以在出發前一晚，早就興奮到睡不著，除了期待泡腳行程外，更開心能與大家見面。
站長陳佩姍說，華山堅持每年都要舉辦2次大型活動的用意，不外乎就是希望讓長輩們能有個約會能相聚，也許他們已習慣獨居一人的生活，但是因朋友們彌補了他們在家人、親情上的缺失，這對他們而言是相當激勵的。
(中時)
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