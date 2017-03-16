8旬老翁重聽 走快車道不知危險
嘉義縣警察局朴子分局警員吳靜雅日前執行勤區查察勤務時，有熱心民眾通報她，說看到稱168線嘉朴公路一家當舖前，有名老翁牽著自行車，獨自步行在快車道上，吳靜雅前往協助，卻發現老翁有重聽，面對警方詢問姓名、住址甚至電話，似乎都有聽沒有懂，因當時天色昏暗，老翁行動緩慢，又著深色衣物，擔心老翁發生危險，警方決定載著老翁到太保市東勢寮附近，打算求助鄰里長後再挨家挨戶詢問。
員警才到東勢寮，就有民眾看到老翁，主動關心，並表示認識老翁家屬，沒多久老翁兒子黃姓民眾就獲報趕到，表示父親喜歡獨自騎自行車外出吃小吃，可能是到朴子市吃完東西後，體力不足，無法再騎回太保市住家，加上重聽，才會行走在快車道上。
(中時)
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