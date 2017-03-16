脊椎微創手術立功 早上開刀晚上可走路
從約1.5公尺高摔落地面的何姓男子，因為腰椎爆裂性骨折就醫，受傷後只能躺著的何男，在微創手術開刀治療後，不但疼痛感少，早上開完刀晚上就能下床走路，讓他不斷的向開刀的骨科醫師簡愷廷致謝。
簡愷廷鑽研微創手術多年，來到台東馬偕醫院服務後，也讓台東的患者脊椎手術有多一種選擇。簡愷廷強調，脊椎的微創手術傷口小、復原快，甚至比傳統手術定位更準，是脊椎痼疾患者的福音。
60歲的何男表示，上禮拜他爬在樹上清理枯枝時，因為一時沒踩穩摔落地面，腰椎重重著地，當時就已經無法坐起，只能躺在地上呼救，也深感大事不妙！
當時他住院後，隔壁床的患者也因為脊椎開刀，整天喊痛讓他相當心慌，想到要開脊椎的大刀就很擔心，所幸簡愷廷介紹他微創手術的好處，讓他早上開完刀後，晚上就能下床走路，恢復相當快，且疼痛感僅約3級，還能忍受。
簡愷廷說，傳統脊椎手術把整個背部肌肉群與脊椎骨剝開分離，骨肉分離後肌肉會遭受大面積破壞，患者術後疼痛感劇烈，常需止痛藥止痛，微創手術以X光定位，能清楚定位出患部，再以微創手術修復，對患者是一大福音。
目前馬偕的脊椎微創手術包括脊椎滑脫、脊椎神經壓迫、椎尖盤突出、退化的脊椎疼痛問題及創傷性的脊椎骨折等，都可用微創手術處理。
(中時)
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