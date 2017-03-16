長照2.0不再限定長者 失能身心障礙者也能申請

桃園市政府衛生局呼籲需要的民眾申請長照服務。（葉臻攝）

中央政府提出「長期照顧十年計畫2.0」，提供有長照需求的國民基本照顧服務，服務項目也從8項擴增至17項，桃園市政府衛生局今天召開記者會宣導，提醒民眾長照2.0服務不再限定失能長者，不分年齡之失能身心障礙者也能申請喘息服務，鼓勵需要民眾申請。

衛生局表示，長照2.0服務的對象的資格放寬，不再限定失能長者才能使用，不分年齡之失能身心障礙者也能申請喘息服務，另外還包括由居家護理師到宅提供管路更換、傷口護理及專業治療師到家進行復健指導等專業服務。

衛生局強調，長照2.0最高1年可以補助21天照顧費用，還可以短暫將個案安置在長期照顧機構，提供24小時的機構喘息服務，有需求且符合資格的民眾，皆可向長期照顧管理中心或就近至衛生所、區公所提出申請。

(中時)