每月不知賺多少 阿Sa靠二字致富上億
香港女星蔡卓妍（阿Sa）2000年以演員身分出道，隔年和鍾欣潼（阿嬌）組成女團Twins，發展歌手角色，出道多年的她最少有5棟房產，身家上億，被封為娛樂圈富婆，近日她接受專訪，坦言不知道自己每個月賺多少，因錢都給媽媽管，但她理財有道，靠節儉二字才累積出可觀財富。
據香港《蘋果日報》報導，阿Sa直言不清楚每個月賺多少，因薪水都直接進入母親戶頭，她則每月向媽媽請款要零用錢，被問致富秘方，個性簡樸的阿Sa說：「我不是很喜歡買東西，現在很多東西都免費的，不用買。」
阿Sa七年前自爆和鄭中基閃婚、閃離，恢復單身後，和陳偉霆戀情又不了了之，令粉絲心疼，如今是單身貴族的她不急找新戀情，說媽媽教她女生一定要學會獨立，要有自己空間、興趣、和財產，無論有沒有交往對象，言談中非常享受目前生活，也強調心靈富有比較重要。
(中時電子報)
關鍵字：蔡卓妍
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