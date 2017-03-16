松柏長青學苑開學 近百銀髮長輩齊跳舞
松柏長青大學16日舉行開學典禮，今年共開辦29班、6場講座，內容多元、動靜皆有，桃園市長鄭文燦致詞也化身宣導大使，教導防詐騙和用藥安全，強調桃園老人福利預算1年就編列50億元，照顧全桃園20萬位的銀髮長輩，鼓勵大家退休生活「頭腦動一動、手腳動一動、朋友常走動」。
桃園市松柏長青大學執行長鄧敦仁說，長青學苑邁入第19年，桃園市家長會長協會2012年承接以來，平均每年增加100人，今年更比去年多了約200人，共有1400人次報名參加。日語課程、打擊樂、太極拳幾乎班班秒殺，在團報部分就已額滿，課程深獲銀髮長輩的青睞。
鄧敦仁說，今年除新增日語初階班、國際拉丁舞，也首度走出桃園區，到楊梅區開設民俗大鼓課程，希望照顧其他區的銀髮長輩，明年適逢20周年，預告將擴大規模慶祝舉辦。
鄭文燦說，桃園65歲以上長輩約有20萬人，9成以上都很健康，有些稍微有老人慢性病，但只要定期服藥都能過很好的退休生活。
鄭文燦說，市府補助松柏長青大學87萬開辦29班課程，成為學員還能免費參加6場的「美滿人生講座」，讚揚松柏長青大學是許多長輩終身學習的「歡喜學堂」，落實「活到老、學到老」的快樂學習理念。
(中時)
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