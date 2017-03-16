新加坡最佳流沙包 漂洋過海到台灣！

竹炭皇金流沙包。（樂天皇朝提供）

來台開幕一年多的樂天皇朝，以「新加坡小籠包界傳奇」八色小籠包在台打響名號，本次季節新品又有新意，祭出獲得新加坡媒體評比「最佳流沙包」，由台灣主廚發揮創意，在外皮加入台灣本地產黑色食用竹炭，要以「黑金鋼」造型顛覆大家對流沙包的既定印象。

竹炭皇金流沙包由新加坡集團主廚調製黃金比例，吃來甜而不膩，掰開外皮，金黃色內餡流淌而出，在樸素的外表底下，隱藏有奢華的驚喜！絕對值得一試。配合季節新品推出，樂天皇朝也搭配了打卡分享與新品菜色合照即享低於85折優惠的好康活動，原價118元／3顆，打卡分享價只要98元／3顆。

(中時)