桃衛局抽查校園營養午餐 未使用問題乳瑪琳

衛生局表示，桃園市21家團膳公司在10日第一時間即全面清查，皆未使用違規的乳瑪琳及油脂等相關產品，衛生局也隨機抽查轄內7家團膳公司(共供應223所次學校)，皆無使用違規的乳瑪琳及油脂等產品。

此外，衛生局持續出動食安稽查大隊針對餐飲業、烘焙業、食品行、超市、大賣場等相關食品業者查核是否仍有陳列販售情形，但皆未查獲；另衛生局也持續監督遠東油脂公司回收情形，目前已回收2萬116.77公斤。

(中時)