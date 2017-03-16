擔心寡不敵眾 警急中生智逮高大通緝犯

蕭姓員警靠急中生智，順利將通緝犯逮捕。（呂妍庭翻攝）

蕭姓員警靠急中生智，將通緝犯逮捕，並在車上找到毒品。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子分局大鄉派出所蕭博有日前執行勤務時，發現路邊停放一輛黑色自小客，兩名男子坐在車上久未下車，形跡有些可疑，蕭員主動上前盤查，張姓駕駛聲稱朋友正在幫他裝車上音響，但蕭姓員警從警用小電腦查出張姓駕駛是毒品通緝犯，友人也是治安顧慮人口，雖然蕭博有想行動，但考量他一人執行勤務，且對方180多公分，身形比他172公分高大壯碩許多，擔心寡不敵眾，突然蕭博有急中生智，假意小電腦故障，透過無線電請同事送來，借此取得張姓駕駛信任。

沒多久，雙溪派出所所長辜富評抵達支援，兩人才告知張姓駕駛已掌握到他被通緝，當場上銬，張嫌這才恍然大悟，而警方隨後也在車上找到安排他命和K他命等毒品，訊後依法移送。

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(中時)