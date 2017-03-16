岡山警分局連破大案 橋頭地檢署檢察長親頒獎

橋頭地檢署檢察長王俊力(左二)與高市警察局長陳家欽(右一)到岡山分局表揚破案有功人員。(林雅惠翻攝)

岡山警察分局近來士氣如虹，連續偵破槍、毒及詐欺等大案，橋頭地檢察署檢察長王俊力為鼓勵第一線員警辛勞辦案及績效卓著，今天下午2時30分，親臨岡山分局3樓大禮堂，頒獎表揚岡山分局前峰派出所所長潘福良、陳政宏、蔡孟岳等3名首功人員榮譽獎狀。

榮譽獎狀第一案是今年3月3日凌晨1時許，岡山前峰派出所所長潘福良、警員簡世志等人執行巡邏勤務時，在轄區本洲路附近產業道路發現貨櫃屋內燈火通明，形跡可疑，趨前盤查，赫然發現貨櫃屋內桌上長槍彈匣，所長等員立即呼叫警組支援，查獲美式M16A1制式長槍、長短彈匣各1個、長槍子彈132發、90手槍子彈78發、第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命、新台幣32萬元整大批槍械、毒品，現場逮捕李姓嫌犯等3人，依槍砲彈刀及毒品危害防制條例移送橋檢偵辦。

榮譽獎狀第二案是今年3月5日凌晨2時許，岡山壽天派出所及偵查隊執行臨檢，於轄區中山南路388號海友KTV包廂內先行查獲陳姓男女等4嫌在包廂內開毒趴拉K，查獲K菸9支及K他命粉末3.08公克、子彈23顆(成品15顆，半成品8顆)，當場逮捕4人，經擴大偵辦，於4個小時後在中山南路附近檳榔攤外埋伏守候，查到黃姓嫌犯身負背包衝出而逮捕，警方當場在黃嫌身上背包起出疑似改造之烏茲衝鋒槍1把、各式手槍成品(半成品)共11把，包含2把已上膛之左輪手槍，幸因警方即時壓制而未擊發，另有90手槍子彈成品、半成品及鋼珠總數約250顆、各式彈匣11個、砂輪機及電鑽(含各式鑽頭)各1台、安非他命36包(毛重145.86公克)、K他命4包(毛重16.9公克)、GPS追蹤器1台、變造車牌2面；偽造新臺幣仟元大鈔約新臺幣1佰萬元等，全案依槍砲彈刀及毒品危害防制條例移送橋檢偵辦。

榮譽獎狀第三案是岡山分局偵查隊受理曾姓被害人報案，遭詐騙新台幣20餘萬元，經岡山警察分局獲報後，於3月8日在左營高鐵站前某超商前，逮捕車手李嫌，隨後據李嫌供述，於高市三民區鼎山與鼎愛街口緝獲車手頭王嫌，岡山警方從王嫌所帶三把鑰匙，鍥而不捨沿途徒步以遙控器按鈕確認查訪，終在大昌一路某電梯豪宅查到王嫌租屋處，並查獲該處所是詐騙機房，警方發現該集團分工極細，並採績效管理，全案依詐欺罪行移送橋檢偵辦。

岡山分局對破獲3件重大案件，特製作破案過程影片播放，讓與會人員有身歷其境感覺，對於岡山警察分局在短短一週內連破3件槍毒、詐欺等大案，王檢察長特別親臨該分局，頒獎表揚有功人員，同時對於員警執勤時能膽大心細，發揮鍥而不捨的精神努力追查案件，深表感佩，王檢察長也勉勵所有警察同仁能持續堅守崗位，體認毒品等對社會大眾之危害，積極查處轄內不法。

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(中時)