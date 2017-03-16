靠現場塑膠碎片拼出可能車牌 警逮獲肇事車輛

關山警分局轄區日前發生一起車禍，其中肇事的小貨車發生事故後，不但沒有留在現場反而加速逃逸，警方獲報到現場後發現肇事車輛留下一些塑膠碎片，拼圖後找出可能的車牌，比對監視器畫面果然成功揪出肇事的小貨車。

車禍事故雖然沒有人受傷，但車輛卻有受損，挨撞的車主驚魂未定，來不及記下肇事車牌對方就揚長而去，但肇事小貨車在現場留下一些碎片，警方根據碎片拼出「V7」、「9」的字樣，警方還調閱沿途的監視器等畫面，比對過濾10多台車輛後，終於鎖定疑似肇事的小貨車。

警方通車小貨車邱姓車主到案說明，車主發現無法狡賴只能坦承犯行，警方訊後將他函送偵辦，被撞的車主也不斷的向警方致謝，讓他不至於索賠無門。

(中時)