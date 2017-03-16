太歲頭上動土！樹林分局長住家旁傳喋血鬥毆

樹林分局長蘇永芳居住的社區樓下發生喋血鬥毆事件。（葉書宏翻攝）

樹林分局長蘇永芳居住的社區樓下發生喋血鬥毆事件。（葉書宏翻攝）

太歲頭上動土！新北市樹林區中華路某社區前驚傳鬥毆事件，8名黑衣男子4日凌晨0時許，突然持棍棒圍毆李姓騎士，李某滿臉是血送醫急救，所幸未有生命危險，警方發現事發地點竟在樹林分局長蘇永芳居住的社區樓下不敢大意，循線約談7名嫌犯，他們聲稱「不小心打錯人！」李某不願意提告讓警方更加起疑，訊後依公然聚眾脅迫法辦，循線追緝另一名共犯。

警方調查，21歲李姓男子4日凌晨0時許，騎機車行經樹林區中華路，突然遭4台機車、8人攔下，8人持棍棒圍毆李男，造成他李男頭皮、耳部挫傷、撕裂傷，李某滿臉是血被送醫急救，傷勢不輕但無生命危險。

警方循線逮捕7人到案，尚有1人逃逸，7人異口同聲辯稱，「不小心打錯人！」李某傷勢不輕又不願意提告，讓警方更加起疑。警訊後依公然聚眾脅迫法辦，循線追緝另一名共犯。

(中時)