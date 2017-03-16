三灣圖書館環保袋2.0開始製作 號召志工加入

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苗栗縣三灣鄉立圖書館將鄉內活動遺留的關東旗布料廢物利用，經過志工巧手製作獨一無二的環保袋，美觀耐用深受好評，不僅讀者方便借還書，鄉內民眾也是人手一袋。圖書館最近獲贈一批手機圖案布料，館方號召志工加入製作環保書袋行列，讓書袋汰舊換新。

圖書館員與志工們利用天氣轉晴，趕緊將去年水梨季的旗幟清洗乾淨並曬乾，與一批手機圖案的布條依比例剪裁，再以縫紉機縫製借書袋，書袋的邊邊角角更是不得馬虎，要縫厚一點，裝書才耐用。

館方鑑於鄉內幼兒園孩童來借書常常忘東望西，將保存良好的廢棄旗幟定期製作借書袋，孩童背著五彩繽紛的書袋，把借的書一一放入。

三灣圖書館館長謝淑貞說，縫製借書袋的發想來自於不少小朋友走路來借書，書本容易邊走邊掉，館方將過期的活動旗幟廢物利用，製作借書袋送給小朋友，也可保護館藏書本不損傷，也藉機會向孩子宣導環保教育概念。

美觀耐用的環保袋，不僅是小朋友們的借書袋，實用且不怕髒的布料材質，更成為鄉內民眾外出購物的環保袋，幾乎供不應求。

館方近期開始製作新一批環保書袋，號召有興趣的志工們一起加入製作行列，不限年齡與性別，歡迎社區民眾共襄盛舉。

(中時)