愛犬、慈父當主題 八德國中生畫出全國特獎
桃園市八德國中學生徐翊珊、呂依倢，用繪畫抒發情感，以細膩的紙雕作品「世界動物日」、水墨畫「鬧中取靜」，分別奪下全國學生美術比賽特優獎。
從小喜歡畫畫的徐翊珊說，國小時候就常和妹妹一起摺紙、做卡片，國中因此決定讀美術班，去年要報名學生美術比賽時，家中的寵物邊境牧羊犬「奧斯卡」成為靈感，她以「世界動物日」作為主題，傳遞對奧斯卡的愛，細膩手法獲得評審青睞，抱回105年全國學生美術比賽平面設計類特優獎。
呂依倢則利用畫畫表達對父親的愛，主題「鬧中取靜」以憂鬱色調的水墨畫，描繪一名父親帶著女兒到市場買菜的模樣，呂依倢說，從事鋁門窗的父親照顧她和3個兄妹，壓力大工作累卻不喊苦，因此用畫畫表達想和爸爸一起去逛街獨處的心願，奪下105年全國學生美術比賽水墨類特優。
(中時)
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