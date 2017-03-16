華山獨居長輩春遊礦坑 追憶礦工歲月
華山基金會苗栗區社工與義工16日帶著360名獨居長輩到三灣鄉巴巴坑道賞花踏青，特別邀請年輕時曾在南庄採礦的91歲林阿公擔任資深礦工導覽，分享早年當礦工的時光，讓獨居的林阿公笑的合不攏嘴。
早期南庄因礦產豐饒，吸引外地人前來挖礦，盛極一時，91歲的林阿公年輕時隻身從台北到南庄當礦工，現在獨自一人在南庄生活，去年底膽囊結石發炎，身體狀況大不如前。華山基金會2年多前開始照顧阿公，邀請阿公參加各式活動，擔任導覽，在昔日礦坑改建成的休閒礦區，向大家介紹礦工的工作型態。
回想起當年，林阿公不禁紅了眼眶，他說早期當礦工雖然辛苦，但薪水很好，晚期礦業沒落，南庄才轉型發展觀光。
華山創世基金會苗栗代理縣站長杜靜容感謝休閒礦區副理陳思翰以優惠入園方式支持華山基金會服務，讓長輩們有機會重溫年輕時的回憶。
縣議員陳光軒也擔任活動遊戲關主，陪伴長輩動手也動腦，號召社會大眾響應愛老人運動。苗栗地區目前設有17個服務據點，服務約900名弱勢長輩，服務經費不足，希望社會大眾伸出援手認養長輩，讓關懷傳遍每個需要角落，愛心專線037–373627。
(中時)
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