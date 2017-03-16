個人申請入學　二信高中鄭篤庭台清交「六冠王」

我要評比

鄭篤庭(左1)、連鎮源(右1)今天個人申請入學第一階段公布開心與校長林立合影。(黃靖惠攝)

大學個人申請第一階段篩選今天公布結果，基隆二信高中成功被錄取「三冠王」人數高達32人，當中不乏有台大、清大、交大等知名學校，而學測70級分鄭篤庭第一階段申請台、清、交科系全部通過，勇奪「六冠王」頭銜，就連同班連鎮源學測71級分也穩坐「五冠王」寶座，羨煞旁人。

學測70級分鄭篤庭繁星入學申請台大化工系落榜，但她憑著樂觀態度克服挫敗，立即轉戰個人申請入學再拚，她笑說，「難過只有過3秒鐘時間」，立即投入準備個人申請入學第一階段，今天結果公布台大化工、清大材料工程、清大化工、清大理學院、交大材料工程系全數通過，令校內師生大為振奮。

另外，同班連鎮源學測71級分申請通過台大機械、台大化工、清大電機、清大材料工程及清大化工系，成功穩得「五冠王」寶位。

(中時)