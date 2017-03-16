民族英雄紀念碑環境 拚成大沙灣新亮點
基隆市民族英雄紀念碑前方5處變電箱及矮牆嚴重占用人行道空間，市議員藍敏煌今天協偕台電及相關單位會勘，最後決議將電箱遷移「還道於民」，也「還景觀於民」預計5月發包施作工程，完工後能與一旁東海街的「圓山飯店」相互搭配，形成大沙灣地區一處新亮點。
位於中正路及東海街交會口的民族英雄紀念碑長期因人行步道被變電箱佔據，嚴重影響環境美觀且民眾得繞路而行，今天藍敏煌偕同台電、國有財產署、高公局人員前往會勘，最後決議將矮牆及變電箱遷移前方20公尺處，完成地方民眾所盼「還景」、「還道」的心願。
中正區入船里長沈春重表示，紀念碑前的變電箱及矮牆嚴重影響整體景觀，盼能移除電箱、再做綠美化工程，屆時與一旁東海街「圓山飯店」互相搭配及規劃，作為大沙灣地區的一處小型商場。
(中時)
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