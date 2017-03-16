鸕鷀便便染白樹叢 宛如雪景
一波波冷氣團拖延了嘉義縣鰲鼓濕地候鳥北返腳步！根據鰲鼓濕地解說服務團隊成員3月12日鳥類調查結果，鰲鼓濕地目前仍有5000多隻琵嘴鴨、1000多隻鸕鷀和100多隻尖尾鴨、黑面琵鷺與數10種過冬鳥，鳥況仍十分精彩，其中大片木麻黃林因大量鸕鷀過夜解下大量糞便，將綠枝染白，宛如置身雪國般，景致十分特別。
農委會林務局嘉義林區管理處提醒想把握機會前往賞鳥的民眾，因鰲鼓濕地外堤道路長約14公里，首次造訪濕地的遊客在開車的途中很容易和候鳥擦身而過而不自知，特別提供幾個賞鳥熱點，像是由北堤端進入濕地轉往西堤後，從1號賞鳥亭到3號賞鳥亭間的近岸淺灘常有高蹺鴴及青足鷸等鷸鴴科鳥類，來到4號亭，大量聚集的琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨盛景讓人驚嘆，有機會還可看見鴨群用團體繞圈力量覓食水下生物的情景。
另，有攜帶高倍數望遠鏡的朋友還能瞧見遠方活動的黑面琵鷺，5號亭前常有大量的鸕鷀在此停棲，一群怕生的黑面琵鷺躲在不易被發現打擾的5、6號亭間木麻黃林內悄悄換上了繁殖羽，來到7號亭與千島湖間有非常靠近岸邊的琵嘴鴨群，另在千島湖，還有有機會遇見珍稀冬候鳥羅文鴨。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。