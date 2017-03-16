鸕鷀便便染白樹叢 宛如雪景

鰲鼓濕地大片樹叢被候鳥糞便染白，看起來像下雪般。（嘉義林區管理處提供）

冷氣暖一波波，目前鰲鼓濕地鳥況尚佳。（嘉義林區管理處提供）

冷氣暖一波波，目前鰲鼓濕地鳥況尚佳。（嘉義林區管理處提供）

冷氣暖一波波，目前鰲鼓濕地鳥況尚佳。（嘉義林區管理處提供）

一波波冷氣團拖延了嘉義縣鰲鼓濕地候鳥北返腳步！根據鰲鼓濕地解說服務團隊成員3月12日鳥類調查結果，鰲鼓濕地目前仍有5000多隻琵嘴鴨、1000多隻鸕鷀和100多隻尖尾鴨、黑面琵鷺與數10種過冬鳥，鳥況仍十分精彩，其中大片木麻黃林因大量鸕鷀過夜解下大量糞便，將綠枝染白，宛如置身雪國般，景致十分特別。

農委會林務局嘉義林區管理處提醒想把握機會前往賞鳥的民眾，因鰲鼓濕地外堤道路長約14公里，首次造訪濕地的遊客在開車的途中很容易和候鳥擦身而過而不自知，特別提供幾個賞鳥熱點，像是由北堤端進入濕地轉往西堤後，從1號賞鳥亭到3號賞鳥亭間的近岸淺灘常有高蹺鴴及青足鷸等鷸鴴科鳥類，來到4號亭，大量聚集的琵嘴鴨、尖尾鴨、赤頸鴨盛景讓人驚嘆，有機會還可看見鴨群用團體繞圈力量覓食水下生物的情景。

另，有攜帶高倍數望遠鏡的朋友還能瞧見遠方活動的黑面琵鷺，5號亭前常有大量的鸕鷀在此停棲，一群怕生的黑面琵鷺躲在不易被發現打擾的5、6號亭間木麻黃林內悄悄換上了繁殖羽，來到7號亭與千島湖間有非常靠近岸邊的琵嘴鴨群，另在千島湖，還有有機會遇見珍稀冬候鳥羅文鴨。

(中時)