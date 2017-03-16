一公噸砂搬上舞台 台南人劇團打造黑色系希臘神話「夜鶯之戀」
睽違15年，台南人劇團藝術總監呂柏伸再次執導經典劇作《夜鶯之戀》，本劇為英國劇作家沃騰貝克（Timberlake Wertenbaker）1989年作品，是自古希臘神話「斐洛美」改編而來。為了跳脫時間，空間的限制，此回舞台設計李柏霖也特別打造如同航行於海上的帆船的舞台，並將一公噸的砂搬上舞台。
呂柏伸回憶，第一次接觸《夜鶯之戀》已是1994年，「這是一齣描寫人的情感、對當權者提出批判的作品，劇作裡提出的疑問都很尖銳，當時我一口氣讀完，讀完痛哭流涕，這是一部椎心刺骨的作品，至今仍然打到我心。」
沃騰貝克向來關注暴力使語言噤聲的議題，《夜鶯之戀》向觀眾揭示暴力及壓迫等當代議題，全劇除探討暴力之下的噤聲消音，也觸及政治權力的利害關係，以及威脅女性的暴力、對權力與暴政的反省，甚至抵制的必要，都提供觀眾深刻的思辨空間。
值得一提的是，演員陣容除了有實力派演員高若珊、近期因「天黑請閉眼」而備受矚目的黃迪揚、洪唯堯、許芃以及嘎造．伊漾外，還有近年新生代科班演員加入，總共有14位演員共同演出。
《夜鶯之戀》明（17）日起至19日於新北市藝文中心演藝廳演出。
(中時)
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