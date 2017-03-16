陳鴻文經典賽2場救援敗 未動搖終結者地位

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陳鴻文本季仍被教練團定位終結者，惟外籍教練要助他建立自信。(資料照 林勝發攝)

中信兄弟投手陳鴻文，在經典賽吞下2場救援敗，沒有護送中華隊打進複賽，儘管如此，本季仍未動搖他在球隊的終結者地位，不過總教練史耐德會幫他建立投球信心。

陳鴻文預賽對荷蘭之戰10局下投出再見保送，對韓國之戰也在10局上挨轟1發2分全壘打這局失3分，信心受到打擊。

投手教練銳威經典賽從電視轉播有看陳鴻文投球，13日歸隊就每天與他聊天，管辦熱身賽會儘量安排他出賽。

史耐德表示，陳鴻文本季仍是中信兄弟的終結者，會慢慢幫他建立投球自信。

(中時電子報)