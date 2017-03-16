文藻畢業展 應華系推出多國語華語創意教材

文藻外語大學應華系畢業生朱正文（左）和楊傳郁（右）將到越南當交換生的經驗，集結成「台越文化零距離」。（呂素麗翻攝）

文藻外語大學應華系畢業生為法籍人士學習華語，出版「商務學華語 」教材。（呂素麗翻攝）

文藻外語大學大學部畢業作品展，近期將陸續登場，15日由應用華語文系打頭陣；有畢業生將其個人海外實習或當交換生的經驗，融入畢業作品中，也有人將對於環境的觀察，製作成PM2.5動畫，宣揚環境保護的重要，展現年輕學子創意及對社會的觀察；也有推出多國語華語創意教材。

文藻表示，翻譯系、數位內容應用與管理系及傳播藝術系等大學部畢業生，也將陸續展出籌畫1年的畢業作品。

應華系畢業作品展，今年以「尋找『華』生」為主題，不僅凸顯應華系畢業生具備華語文教學能力的身分外，更是因為華生也是小說名偵探福爾摩斯，身邊重要的破案關鍵人物，期待他們的作品可以向華生這位角色一樣，具有原創性且獨一無二。

應華系課程區分為「華語教材模組」及「語文表述模組」，此次作品展也依此分成兩大類；展出的華語教材非常多元，包括以越南、印尼、日本、韓國及法國為學習對象，設計出多國語的華語學習教材。主題從基礎華語、歌唱學華語到商務華語、文化學華語等，展現年輕人放眼國際的創意與多元。

其中，應華系應屆畢業生朱正文及楊傳郁曾經在越南擔任交換生半年，他們將在越南觀察到台灣及越南兩國擁有類似的文化，包括春節、端午節、中秋節及風水等4大類，依此整理成華語教材，集結成「台越文化零距離」。

朱正文表示，尚未造訪越南之前，會對越南有種很鄉下、落後的錯誤印象，但當交換生後，看法改觀了。

在越南交換期間，他們跟著越南當地中文系大學生一起上課、一起研習華語教學，並且到越南各地旅行，結識許多朋友，認識到越南也有很先進的一面；朱正文期待透過「台越文化零距離」這份畢業作品，分享他們的觀察，同時介紹越南當地風俗民情，並且融入華語教學，未來如有機會，他希望可以再回到越南教授華語。

畢業生王悠峽等人推出「商務華語通」，對象為教授法國人基礎的商務華語，書中同時使用簡體及繁體中文呈現，方便法國人學習簡易的商務華語；王悠峽曾經到法國布爾日天主教教育集團實習1個月，法國當地教師曾提出，當地有商務華語的需求，因此開啟他們設計此畢業製作的發想。

該作品同時由文藻應華系與法文系教師共同指導，內容以華語教學為主，同時也有法文翻譯及文化小提醒，方便學習者了解台法國風俗民情差異。

(中時)