立院初審 老屋重建房稅優惠至多12年

立法院內政委員會今初審通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》草案，原先政院版為了提高所有權人申請重建意願，祭出只要重建後「不轉手」，便可享有房屋稅「終身」減半之優惠，然朝野立委均指此規定「太優惠」，不符公平原則，最後同意將終身之期限大砍至10年為限。此案仍須朝野協商。

根據初審條文，條例實施後，5年內申請重建，如重建期間土地無法使用者，免徵地價稅；其次，重建後地價及房屋稅減半徵收兩年；最後，重建後所有權人為自然人者，如享有地價、房屋稅減免期間，產權未移轉，得延長至喪失所有權為止，「但以10年為限」。意即，房稅減免優惠至多12年。

被問到從「終身」房稅減半下修至10年為限，是否誘因大減。內政部長葉俊榮表示，以10年為限，已經有考慮原來要優惠的初衷，在這樣的基礎下，能促成法案往前推，是可以接受的方向。

在條例名稱部分，朝野立委均認為「獎勵」不符促進弱勢改建之立法意旨，經討論後，將草案名稱改為「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，刪去原有「獎勵」2字。

初審條文明訂，重建適用對象分為3大類，第1類是不符合建築法、災害防救法等，需限期或強制拆除者；第2類是安全性能評估未達最低等級者；第3類是經結構安全性能評估結果，建築物耐震能力未達一定標準，經改善不具效力，且屋齡30年以上者。

為保存具有歷史文化價值之建物，重建適用對象亦排除經目的事業主管機關指定具有歷史、文化、藝術及紀念價值者。

初審條文也規定，老屋重建需要「全體」土地或建築物所有權人同意。重建計畫內之建築基地，給予適度建築容積獎勵，但不得超過該建築基地1.3倍的基準容積，或建築基地1.15倍的原建築容積。

如在3年內申請重建，條例亦「加碼」容積獎勵，可額外獲得基準基地基準容積10%；建蔽率及建築物高度，則授權地方政府酌予放寬。

而合法老屋重建時，得合併鄰接之建築物基地或土地辦理，而其超過1000平方公尺的部分，無法享有容積獎勵。

為保障社會弱勢者，條文並訂定，主管機關應依住宅法提供社會住宅或租金補貼；另外，受委託辦理安全性能評估，簽證或出具不實評估鑑定報告者，可處100萬以上、500萬以下罰鍰。

(中時)