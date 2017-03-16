否認為節稅做慈善 吳宗憲再虧辛隆「中4.7億」

吳宗憲帶愛女Sandy主持慈善晚會。（張祐銘攝）

吳宗憲帶著多位藝人共襄盛舉。（張祐銘攝）

名模陳思璇也是基金會發起人之一。（張祐銘攝）

吳宗憲16日帶著旗下藝人風光出席「財團法人台北市緣兒童慈善基金會」，此基金會號稱由吳宗憲、林志穎夫婦、孫耀威、屈中恆與名模錢帥君、陳思璇等藝人共同發起，旨在關懷兒童。吳宗憲表示，自己生了4個，對照顧小孩很有經驗，希望取之於社會用之於社會。但他一度否認跟基金會有關係，稱只是來共襄盛舉，也否認要靠此節稅。

辛隆也是吳的旗下藝人，自從否認中樂透後，行事低調．今也缺席此善事大會訪問，吳宗憲笑說，「辛隆哥中了4億7，他等下可能捐給我們『失憶』跟『回憶』，人家都已經說了沒有中那個錢啦，我們去做好事比中4億7更雀躍。」

被問到自己捐了多少錢？吳宗憲說：「我來了就是最大的捐獻。」也否認自己是基金會發起人，是否用基金會節稅？吳宗憲說：「亂講，怎麼可能！我只是來主持。」主辦單位事後表示，吳宗憲確實是基金會的榮譽董事，因為當時基金會董娘在旁邊，不想搶走風采才否認。

(中時)