女子爬五寮尖掉落山壁 警消出動30人搜救

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三峽區五寮尖今午發生登山客掉落山壁意外，警消獲報後出動30名人員搜救，成功救出陳姓登山客，陳女僅膝蓋受傷，幸無大礙。

27歲陳女今早獨自從玉里商店登山口登爬至三峽區五寮尖，行經獨立峰瘦稜處時，因天雨路滑，掉落約3層樓高的山壁，搶救單位於中午12時46分許獲報，隨即出動警義消30人，分2路上山搜尋，經過3小時多搜救後，成功救出陳女下山，陳女僅膝蓋受傷，幸無大礙。

消防局第五救災大隊長林永東表示，三峽區轄內有多處如滿月圓山系、五寮尖山等中低級山，常吸引各地民眾到訪，提醒從事相關爬山活動，需充份蒐集登山資訊，下雨天盡量別從事登山活動等。

(中時)