春季旅展 金門縣府促銷高粱酒、砲彈菜刀

今年台北國際春季旅展，金門縣由縣府觀光處長陳美齡（中）帶隊參展。（圖／金門縣政府提供）

台北國際春季旅展的金門館。（圖／金門縣政府提供）

這次台北國際春季旅展中，距離最遠的離島金門縣由觀光處長陳美齡親自帶隊參展，當地的許多廠商也都到場擺設攤位，推銷著名的金門高粱酒、貢糖、一條根、砲彈菜刀等特產，還有免費試飲、試吃並提供贈品等活動。

陳美齡表示，金門館在上個月的台中春季旅遊大展第一波，推出「機+酒」2人同行優惠方案，由於每人只要3999元相當划算，銷售情形良好，消費者的反應十分熱烈。而金門的春季旅遊的主打重點則包括：金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季、石蚵小麥文化季、金門平安祈福季等主題活動，結合當地特產與文化習俗，有吃有玩有看頭，歡迎大家到金門來玩。

春季旅展現場的金門館人員表示，只要購買上述的「機+酒」優惠方案即贈送成交禮，再加贈好禮五重奏，亦即：24小時電動車、金門觀光護照、集戳章換好禮、雙鯉湖油畫DIY、精美小禮等5項贈品。民眾除了在「2017台北春季國際旅展期間」直接購買，也可向金門商業同業公會組成PAK（聯營、結盟）的10間旅行社訂購。

另外，金門縣政府也邀集了在地旅宿業者、特產廠商，一同推出各項優惠措施，包括知名的金門高粱酒、貢糖、一條根、麵線、炮彈菜刀、高粱蛋捲、免稅商店等。住宿業則有知名飯店推出的住宿3.5折優惠，以及戰地印象古厝民宿等。

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(中時)