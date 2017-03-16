春季旅展 金門縣府促銷高粱酒、砲彈菜刀
這次台北國際春季旅展中，距離最遠的離島金門縣由觀光處長陳美齡親自帶隊參展，當地的許多廠商也都到場擺設攤位，推銷著名的金門高粱酒、貢糖、一條根、砲彈菜刀等特產，還有免費試飲、試吃並提供贈品等活動。
陳美齡表示，金門館在上個月的台中春季旅遊大展第一波，推出「機+酒」2人同行優惠方案，由於每人只要3999元相當划算，銷售情形良好，消費者的反應十分熱烈。而金門的春季旅遊的主打重點則包括：金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季、石蚵小麥文化季、金門平安祈福季等主題活動，結合當地特產與文化習俗，有吃有玩有看頭，歡迎大家到金門來玩。
春季旅展現場的金門館人員表示，只要購買上述的「機+酒」優惠方案即贈送成交禮，再加贈好禮五重奏，亦即：24小時電動車、金門觀光護照、集戳章換好禮、雙鯉湖油畫DIY、精美小禮等5項贈品。民眾除了在「2017台北春季國際旅展期間」直接購買，也可向金門商業同業公會組成PAK（聯營、結盟）的10間旅行社訂購。
另外，金門縣政府也邀集了在地旅宿業者、特產廠商，一同推出各項優惠措施，包括知名的金門高粱酒、貢糖、一條根、麵線、炮彈菜刀、高粱蛋捲、免稅商店等。住宿業則有知名飯店推出的住宿3.5折優惠，以及戰地印象古厝民宿等。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。