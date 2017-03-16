石門水庫生態多樣 保警化身保育員
石門水庫因環境保護得宜，生物多樣性豐富，獨角仙、螢火蟲、角鴞、五色鳥都有，自然也有不少攝影玩家到水庫取景。負責守護水庫治安的警察保7總隊第2大隊第1中隊石門後池小隊，有時也化身保育員，維持攝影玩家與生物之間的和諧。
小隊長林勝強表示，石門水庫的生物相當多樣，吸引攝影玩家或是一般遊客造訪，多年前到石門水庫任職時，先是發現有大批人士拿著相機聚集，前往詢問才得知是為了拍攝五色鳥的雛鳥。他與玩家聊一聊後，發現可能會有不肖玩家，會為了取景而接觸到雛鳥，因此靈機一動，利用三角錐圍住樹木，請玩家保持距離。
林勝強補充，除了平常的保育工作，偶爾還有突發狀況，例如之前就發生過果子狸、貓掉進疏洪道的狀況，民眾報案後，他們同樣受理，並利用長網將動物撈起，再請市府農業局前來幫忙後續醫療。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。