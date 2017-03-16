石門水庫生態多樣 保警化身保育員

石門水庫因開發少，生物相當多樣化，圖為五色鳥。(賴佑維翻攝)

石門水庫因環境保護得宜，生物多樣性豐富，獨角仙、螢火蟲、角鴞、五色鳥都有，自然也有不少攝影玩家到水庫取景。負責守護水庫治安的警察保7總隊第2大隊第1中隊石門後池小隊，有時也化身保育員，維持攝影玩家與生物之間的和諧。

小隊長林勝強表示，石門水庫的生物相當多樣，吸引攝影玩家或是一般遊客造訪，多年前到石門水庫任職時，先是發現有大批人士拿著相機聚集，前往詢問才得知是為了拍攝五色鳥的雛鳥。他與玩家聊一聊後，發現可能會有不肖玩家，會為了取景而接觸到雛鳥，因此靈機一動，利用三角錐圍住樹木，請玩家保持距離。

林勝強補充，除了平常的保育工作，偶爾還有突發狀況，例如之前就發生過果子狸、貓掉進疏洪道的狀況，民眾報案後，他們同樣受理，並利用長網將動物撈起，再請市府農業局前來幫忙後續醫療。

(中時)