桃園中壢慈惠二街拓寬 打通瓶頸

我要評比

中壢區慈惠二街16日舉辦改善工程通車典禮，將來居民往來交通更方便，中壢慈惠堂出入也更加開闊，預計3月下旬舉辦的瑤池金母東巡進香、回鑾遶境活動也能更順利進行。(賴佑維攝)

桃園市中壢區慈惠二街16日舉辦改善工程通車典禮，將來居民往來交通更方便，中壢慈惠堂信徒出入也更加開闊，預計3月下旬舉辦的瑤池金母東巡進香、回鑾遶境活動也能更順利進行。

桃園市長鄭文燦16日出席「慈惠二街道路改善工程完工通車典禮」，他說，該工程是市府「開瓶計畫」的成果之一，以往慈惠二街僅4.2米寬，附近居民及慈惠堂信徒出入不便。他上任後將慈惠二街拓寬為8米，全長約80米、包含土地徵收費、工程總經費約1億6千萬元。

(中時)