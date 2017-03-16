桃市永平工商 國際職業調酒大賽奪冠

楊梅區永平工商觀光科老師楊騏憶(左四)，是永平的校友。回到學校任教後，率領學生赴日參加國際職業調酒大賽，奪下冠軍獎項「總務大臣最優秀賞」 。(賴佑維攝)

桃園市楊梅區永平工商觀光科老師楊騏憶，是永平的校友。回到學校任教後，率領學生赴日參加國際職業調酒大賽，打敗多國約60名，奪下冠軍獎項「總務大臣最優秀賞」。另名學生蔡鎮渝也因創意獲得特別賞。

永平工商校長黃耀祿表示，楊騏憶7年前於學校畢業，並進入首府大學餐旅管理系。因為學校有需要老師指導，因此邀請她回到母校任職，也感謝她傳承觀光科的知識，也帶領調酒社再創佳績。

此外蔡鎮渝比賽時，也以火龍果汁、日本泡盛酒調製出「那條龍」調酒，獲得評審讚賞，因此奪下特別獎。他說，當初認為日本人比較少見到火龍果，應該可以吸引評審目光，果然奏效。

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(中時)