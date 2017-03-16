第11屆春季旅展揭幕 連展4天
2017年第11屆台北國際春季旅展今天上午於台北世貿一館盛大揭幕，展期至19日止只有4天。現場匯聚各家知名旅行社、航空公司、縣市政府、飯店、特色民宿、人氣伴手禮店家，共有超過300家廠商、1000個攤位參與盛會。各種優惠、折扣俯拾即是，早鳥（每天前200名購票）還有紅包可拿。
春季算是旅遊業的淡季，業者無不卯足勁推出超值優惠促銷，如香港遊最便宜的自由行還不到3千（2999元）。日、韓、泰國7千元有找，遊歐洲也只要4萬元，超級省錢，很適合小資族。住宿方面則有國內知名飯店2.5折起，加上五星級飯店餐券也紛紛打折，民眾更是排隊搶購。
即使是豪華的遊輪旅遊也有優惠，如公主遊輪旗下最大的藍寶石公主號（11.6萬噸）推出好禮三選一，從基隆出發，暢遊沖繩、四國、九州，最低船資只要23900元，適合全家同遊。也有業者規劃104天環遊世界的超長行程，到日本橫濱搭乘著名的和平號遊輪，4人同行內艙只要104萬元、平均每人26萬元、每天僅2500元。
燦星旅遊網則公布了「2017大學生最愛Top10畢旅城市」網路票選結果，前3名依序是東京、首爾、大阪，澎湖排名第9，是唯一擠進排行榜的國內縣市。燦星也當場抽出5位得獎的大學生，贈送東京來回機票。
上午的開幕儀式中，旺旺中時媒體集團副總蔡水星表示，最聰明的消費者都喜歡來春季旅展撿便宜、找好康，祝福進場參觀的民眾滿載而歸，廠商都能荷包滿滿。現場還請到吐瓦魯、不丹、土耳其、斐濟、匈牙利等國駐台官員或代表，以及旅行業品保協會理事長許晉睿、金門縣政府觀光處長陳美齡等國內外嘉賓一同出席盛會。
(中時)
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