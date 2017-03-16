NCC逆轉勝 可收回中廣2頻段
國家通訊傳播委員會（NCC）通過客委會及原民會申設全區性廣播電台後，要收回現有中廣寶島網、音樂網頻段，去年12月1日決議，要求中廣今年3月1日起停用現有音樂網、寶島網2頻段。中廣認為是政治迫害，提行政訴訟爭取頻道及維護員工權益。
台北高等行政法受理後，認為中廣與NCC間因廣播電視法事件聲請停止執行案，若真的執行收回，確將發生難於回復的損害，且有急迫情事，裁定在本件行政爭訟確定前准予停止執行。但NCC不服提出抗告，最高行政法院今(16)日廢棄原裁定，逆轉改判NCC勝訴。
最高行改判理由認為，中廣先前就說過自願繳回頻段，有關人才流失會有不可回復損害，並未具體提出證明；即使真的人才流失會有損害也是可用金錢彌補，且頻段交給客委會及原住民基金會是與公益有關。
(中時)
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