修法文字粗糙 《勞基法》工資明細規定有不同解讀
去年《勞基法》匆促修法，在去年修訂的第23條中，增訂「並應提供工資各項目」，但修法過程中，竟出現法律文字錯誤、導致閱讀者會有不同解讀，以為按月發一次薪、或月初發薪者可以進入除外規定，只有「每月至少定期發給2次者」才要遵守，甚至連地方的勞檢員也會錯意。勞動部強調，這解讀要回歸立法目的，就是要求雇主在提供薪資的同時，也要提供薪資明細。
在《勞基法》第23條的條文中規定，「工資之給付，除當事人有特別約定或按月預付者外，每月至少定期發給2次，並應提供工資各項目計算方式明細；按件計酬者亦同。」坊間竟出現人資公司指導鑽漏洞，因為單從文字的來看，按月付一次薪資、或是在月初預付的雇主會進入法律文字的屬於除外規定，就可以不須遵守提供薪資明細的規定。
有不肖業者在鑽《勞基法》文字漏洞，律師蔡瑞麟坦言，立法者誤將提供明細之義務、置於本中，未注意該項的除外規定的位置，文義上就會被有心人士惡意解讀，除定期發給可以特約排除外，連提供明細之義務也可以特約排除。他強調，這個錯誤並非不能補救，可以在施行細則協助。
「是可以從目的解釋。」但律師吳俊達也認為，這樣的法律文字很粗糙，第一項是在講工資的給付方式，把明細規定放在第一項會讓體例很突兀，應當新增至第2項或是獨立到第3項，才能達到勞動部期望的「有發工資、就要給薪資明細」目的。
不只是律師們對法律文字有意見，就連一線勞檢員被問到「每月發放一次薪資者、或預付薪資者是不是在除外規定中、是否可不提供明細」也直接愣住。陳姓勞檢員坦言，如果在現場遇到雇主拿法律文字爭執，真的會認為他有理；另一名王姓勞檢員也認為，在母法的用字如果沒有很精準，在檢查現場很容易會遇到與雇主各執一詞的困境。
法條文字的解釋出現分歧，勞動部強調要回到立法意旨，「這條法條的用意，是要求雇主在付薪水之外，還要詳細告訴勞工這份薪水是怎麼算出來的」，所以除了要求雇主要給工資，還要再給工資明細，至於明細中該包括哪些項目，也會在施行細則中補強。
(中時)
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