SBL》好賺的U！璞園總算扳回一城

璞園簡浩準備跳投，達欣前鋒黃鎮全力阻擋。(中華籃協提供)

達欣後衛張智峰最後4分50秒被吹違反運動道德犯規(簡稱U)，直接奉送璞園打出一波誇張的15比3，也讓璞園最後以81比67痛宰達欣，目前璞園仍處1勝3敗落後，季後賽次輪第5戰將於18日下午5點登場。

(中時電子報)