對戒洩玄機 陳榮煉用「這個」求婚安以軒

陳榮煉與安以軒的對戒洩露出陳榮煉用香檳鐵絲圈向安以軒求婚的細節。(翻攝自安以軒微博)

Cindy Chao將陳榮煉以鐵絲圈求婚安以軒的情節設計成兩人的結婚對戒。(Cindy Chao提供)

安以軒昨宣布終結單身，與百億CEO老公陳榮煉共結連理，她也在網路上放上兩人恩愛婚紗照，還大方秀出結婚對戒，其實這結婚對戒來頭也不小，是出自台灣珠寶設計師Cindy Chao之手，只是別小看這設計，因為這對戒可是洩漏陳榮煉浪漫求婚安以軒的情節，原來一圈圈纏繞的設計是Cindy Chao取材自陳榮煉將香檳瓶口的鐵絲圈繞成一枚戒指，向安以軒求婚的浪漫情節，因此Cindy Chao特地將此融入設計，要讓兩人的幸福永遠永恆停在那瞬間。

(中時)