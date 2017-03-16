巴黎IMF辦公室郵件爆炸 1人輕傷

圖為發生郵件爆炸案的IMF巴黎辦公室，警方已正進行調查。（圖／美聯社）

據外電報導，國際貨幣基金會(IMF)位於法國巴黎的辦公室今天發生一起郵件爆炸案，造成一名職員輕傷。巴黎警方正在對此事進行調查。

路透社報導，巴黎警方的消息稱，IMF辦公室一名職員打開一個可疑信件時引發爆炸，爆炸威力不大，該職員僅有輕微傷勢，爆炸亦未損及建築物。警方消息稱，最初看到郵件的人指出，郵包裡有個外型像鞭炮一樣的東西。

CNBC報導說，IMF在巴黎的辦公室位位於第16區的耶拿大街(Avenue d′lena)，與世界銀行(World Bank)辦公室在一起，該棟建築就在著名的香舍里榭大道(Champs Elysees)附近。爆炸事件發生後，巴黎警方迅速到達現場，並搜集相關證物進行調查。

(中時電子報)