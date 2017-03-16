交通部將推「預約旅行」 上國道享優惠

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交通部擬推「預約旅行」，民眾上國道前利用App輸入起點、終點及上路時間，可獲得路段交通量資訊及里程收費折扣，若是尖峰時段，還能得到系統建議改時間上路，最快明年可上路。

交通部政務次長王國材說，以前大家都互相猜什麼時候上路，未來有了新系統，變成大家表態，透過系統分析哪些時段會塞車，提供民眾更精確的資訊。

(中時)