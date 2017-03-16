優衣庫大動作改革 飯店般的新大樓曝光

優衣庫16日首度公開了，位於東京有明有如豪華飯店般的辦公大樓「UNIQLO CITY TOKYO」，設有讓員工自由利用的圖書館和咖啡廳。(黃菁菁攝)

優衣庫16日在東京有明的新辦公大樓「UNIQLO CITY TOKYO」召開「有明計畫」記者會。代表取締役會長兼社長(董事長兼總經理)柳井正與產品代表名模佐佐木希等人合影。(黃菁菁攝)

在優衣庫東京有明辦公大樓剪裁縫製商品系列小組的台灣設計師鄭少慈。(黃菁菁攝)

優衣庫16日首度公開了，位於東京有明有如豪華飯店般的辦公大樓「UNIQLO CITY TOKYO」。（黃菁菁攝）

日本優衣庫16日在東京宣布要推動服裝業界前所未有的改革，改變服裝、改變常識、改變全世界。生產模式將從「Made For All」(為所有人而做)改變成「Made For You」(為你而做)的思維。優衣庫還首度公開了，為改變員工的工作方式而斥鉅資建蓋有如豪華飯店般的辦公大樓。

優衣庫16日在位於東京有明的新辦公大樓「UNIQLO CITY TOKYO」召開「有明計畫」記者會，代表取締役會長兼社長(董事長兼總經理)柳井正表示，優衣庫要從製造零售業轉變為「數位服飾零售業」（DIGITAL CONSUMER RETAIL COMPANY）。

所謂的「有明計畫」是要打破生產者和穿衣者之間的界線，讓生產更符合全球每位顧客的個人需求，以創造永續發展的社會。還要改變員工的工作方式，讓所有員工可以即時、直接的聯繫，以縮短生產週期，並利用人工智慧建立全球的顧客數位資訊平台，吸取所有顧客的意見。

柳井正表示，幾年前便有了「有明計畫」的構想，今年2月起正式啟動。他強調，「不是為了今天而做今天的工作，是先想明天的工作該如何，我們要做的是創造未來的工作。」

優衣庫位於在東京灣沿岸占地5000坪的新辦公大樓，裝潢設計有如豪華飯店，還有收藏著設計、美術、生活等各類書籍的圖書館和咖啡廳，已有上千名員工在此工作。為激發每個員工的靈感和創意，走道和辦公室之間都設有增進溝通交流的小客廳。

剪裁縫製商品系列小組的台灣設計師鄭少慈表示，她2013年進優衣庫工作，今年2月搬到新大樓上班，感覺以前跨部門的聯絡很費時，現在企劃、設計、市場行銷都在同一樓層，平時大家有什麼想法可以隨時溝通、交換意見，工作起來比以前有效率。

另外，為了建立能即時因應顧客要求的營銷型態，優衣庫著手將網路商店大幅改版，讓顧客單手滑手機即可下單，也可快速為顧客找到想買的商品、全套搭配的商品以及仍有庫存的店面等，還提供網上即時通訊諮詢服務。

(中時)