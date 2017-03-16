優衣庫大動作改革 飯店般的新大樓曝光
日本優衣庫16日在東京宣布要推動服裝業界前所未有的改革，改變服裝、改變常識、改變全世界。生產模式將從「Made For All」(為所有人而做)改變成「Made For You」(為你而做)的思維。優衣庫還首度公開了，為改變員工的工作方式而斥鉅資建蓋有如豪華飯店般的辦公大樓。
優衣庫16日在位於東京有明的新辦公大樓「UNIQLO CITY TOKYO」召開「有明計畫」記者會，代表取締役會長兼社長(董事長兼總經理)柳井正表示，優衣庫要從製造零售業轉變為「數位服飾零售業」（DIGITAL CONSUMER RETAIL COMPANY）。
所謂的「有明計畫」是要打破生產者和穿衣者之間的界線，讓生產更符合全球每位顧客的個人需求，以創造永續發展的社會。還要改變員工的工作方式，讓所有員工可以即時、直接的聯繫，以縮短生產週期，並利用人工智慧建立全球的顧客數位資訊平台，吸取所有顧客的意見。
柳井正表示，幾年前便有了「有明計畫」的構想，今年2月起正式啟動。他強調，「不是為了今天而做今天的工作，是先想明天的工作該如何，我們要做的是創造未來的工作。」
優衣庫位於在東京灣沿岸占地5000坪的新辦公大樓，裝潢設計有如豪華飯店，還有收藏著設計、美術、生活等各類書籍的圖書館和咖啡廳，已有上千名員工在此工作。為激發每個員工的靈感和創意，走道和辦公室之間都設有增進溝通交流的小客廳。
剪裁縫製商品系列小組的台灣設計師鄭少慈表示，她2013年進優衣庫工作，今年2月搬到新大樓上班，感覺以前跨部門的聯絡很費時，現在企劃、設計、市場行銷都在同一樓層，平時大家有什麼想法可以隨時溝通、交換意見，工作起來比以前有效率。
另外，為了建立能即時因應顧客要求的營銷型態，優衣庫著手將網路商店大幅改版，讓顧客單手滑手機即可下單，也可快速為顧客找到想買的商品、全套搭配的商品以及仍有庫存的店面等，還提供網上即時通訊諮詢服務。
(中時)
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