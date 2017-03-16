大陸知名小提琴家劉霄 左鎮國小獻琴藝音樂交流
大陸當代十大青年小提琴家之一的劉霄，20日將與台灣鋼琴家廖皎含在國家音樂廳舉辦音樂會，他今天來台，特別南下到台南左鎮光榮國小弦樂團進行音樂交流，他也展現精湛技藝，悠揚琴聲讓台下師生讚嘆不已，安可聲連連，劉霄也樂得加碼演出。
現年35歲的劉霄從4歲就開始學小提琴，17歲就以榜首考上大陸中央音樂學院，同年就在法國MIDO國際小提琴比賽奪下冠軍，遠赴法國、美國等地音樂學院深造後，24歲就受大陸中央音樂學院聘為小提琴教師，創下該校最年輕的紀錄。
劉霄在當地鋼琴老師洪韻涵伴奏下，先後演奏「查爾達斯舞曲」、「沈思」兩首曲目，他演奏時的專注神韻與伴隨琴聲而來的氣勢震懾人心，師生屏氣凝神，現場只留悠揚琴韻，結束後爆出如雷掌聲，他再演出「慶豐收」作為安可曲，完美收場。
左鎮光榮國小全校僅有50名學生，多為平埔族及新住民之子，校方爭取資源，在3年前與TFT(為台灣而教)合作，成立弦樂團，之前也曾接受台灣新銳小提琴家曾宇謙指導並在公益音樂會上同場演出，這次再與大陸優秀音樂家交流，種下學童心中音樂種子。
(中時)
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