泰晤士報亞洲大學排名 台灣首度沒學校進前20

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education），公布2017年亞洲大學排行榜，新加坡國立大學蟬聯第一，大陸北大與清華分居二、三名，台灣自開始這項調查排名以來首次沒有學校進入前20名。

今年前十名依序是新加坡國立大學、北京大學、大陸清華大學、新加坡南洋理工大學、香港大學、香港科技大學、東京大學、韓國科學技術院、首爾大學與韓國浦項工科大學。

一共有298所學校進入排行榜，台灣有26校入榜，比去年多兩間，但是去年排名15名的臺灣大學今年退步9名掉到24名，對此泰晤士報高等教育排行榜編輯Phil Baty說：「臺灣大學的整體得分與去年相約，但被其它急速發展的亞洲主要大學超越，例如上海交通大學和香港理工大學。這次的結果對臺灣來說是上了重要的一課﹕不能只沉醉於往日的輝煌成績，特別是近年鄰近的國家都在高等教育方面巨額投資時。」

臺大之外，台灣其他學校依序為清華大學33名、交通大學39名、台灣科技大學41名、成功大學47名、中國醫藥大學67名、台灣師範大學88名、台北醫學大學91名、中山大學99名（去年73名）等，剩下學校皆在百名之外。

大陸方面，除北大和清華外，中國科學技術大學14名、復旦大學15名、上海交通大學18名，浙江大學19名，排名均在臺大前面，南京大學則排25名緊追在後。此外多間大學排名進步，例如同濟大學由第92名升至第61名。Phil Baty指出，中國大陸大力推動科研、廣為吸納名師，令大學的研究環境、論文引用量及產業收入均有所提升。

本項調查自2013年首創，今年是第五次，以往多在每年6月公佈，今年提前一季公佈結果。排名依照每間大學的教學（學習環境）、研究（論文數量、經費、聲譽）、論文影響（被引用率）、國際表現（職員、學生數與國際研究）、知識轉移收入等5大成績指標評分決定。

(旺報)